Christian Zgardea

Ares Prime

Christian Zgardea
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 666 USD в месяц
прирост с 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
47 (78.33%)
Убыточных трейдов:
13 (21.67%)
Лучший трейд:
6.18 EUR
Худший трейд:
-15.82 EUR
Общая прибыль:
106.28 EUR (9 945 pips)
Общий убыток:
-49.29 EUR (5 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.71 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
97.92%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.78
Длинных трейдов:
35 (58.33%)
Коротких трейдов:
25 (41.67%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
2.26 EUR
Средний убыток:
-3.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-15.82 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 EUR
Максимальная:
20.47 EUR (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (20.16 EUR)
По эквити:
5.72% (60.67 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 16
AUDCAD 8
NZDCAD 4
GBPCAD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
NZDUSD 3
AUDSGD 3
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPUSD 2
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDUSD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9
AUDCAD 12
NZDCAD 7
GBPCAD 19
EURAUD 8
EURCAD 8
NZDUSD 6
AUDSGD -9
EURUSD 3
GBPCHF 3
GBPUSD 12
EURGBP 8
EURCHF 1
AUDUSD 2
AUDCHF -6
CADCHF 2
USDCAD -18
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 540
GBPCAD 1.4K
EURAUD 795
EURCAD 1.2K
NZDUSD 327
AUDSGD -1.1K
EURUSD 337
GBPCHF 273
GBPUSD 644
EURGBP 298
EURCHF 68
AUDUSD 228
AUDCHF -497
CADCHF 131
USDCAD -2.6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.18 EUR
Худший трейд: -16 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21.81 EUR
Макс. убыток в серии: -5.69 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 13:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ares Prime
666 USD в месяц
6%
0
0
USD
1.1K
EUR
3
100%
60
78%
98%
2.15
0.95
EUR
6%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.