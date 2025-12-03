- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
47 (78.33%)
Убыточных трейдов:
13 (21.67%)
Лучший трейд:
6.18 EUR
Худший трейд:
-15.82 EUR
Общая прибыль:
106.28 EUR (9 945 pips)
Общий убыток:
-49.29 EUR (5 807 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.81 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.71 EUR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
97.92%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.78
Длинных трейдов:
35 (58.33%)
Коротких трейдов:
25 (41.67%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
0.95 EUR
Средняя прибыль:
2.26 EUR
Средний убыток:
-3.79 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.69 EUR)
Макс. убыток в серии:
-15.82 EUR (1)
Прирост в месяц:
5.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.26 EUR
Максимальная:
20.47 EUR (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.87% (20.16 EUR)
По эквити:
5.72% (60.67 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|4
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|NZDUSD
|3
|AUDSGD
|3
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|19
|EURAUD
|8
|EURCAD
|8
|NZDUSD
|6
|AUDSGD
|-9
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|8
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|-6
|CADCHF
|2
|USDCAD
|-18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|540
|GBPCAD
|1.4K
|EURAUD
|795
|EURCAD
|1.2K
|NZDUSD
|327
|AUDSGD
|-1.1K
|EURUSD
|337
|GBPCHF
|273
|GBPUSD
|644
|EURGBP
|298
|EURCHF
|68
|AUDUSD
|228
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|131
|USDCAD
|-2.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.18 EUR
Худший трейд: -16 EUR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +21.81 EUR
Макс. убыток в серии: -5.69 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
666 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
1.1K
EUR
EUR
3
100%
60
78%
98%
2.15
0.95
EUR
EUR
6%
1:500