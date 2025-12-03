SeñalesSecciones
Christian Zgardea

Ares Prime

Christian Zgardea
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
48 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
15 (23.81%)
Mejor transacción:
6.18 EUR
Peor transacción:
-15.82 EUR
Beneficio Bruto:
106.63 EUR (9 965 pips)
Pérdidas Brutas:
-50.03 EUR (5 851 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (21.81 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
23.71 EUR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
97.92%
Carga máxima del depósito:
5.42%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.67
Transacciones Largas:
36 (57.14%)
Transacciones Cortas:
27 (42.86%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
0.90 EUR
Beneficio medio:
2.22 EUR
Pérdidas medias:
-3.34 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-4.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15.82 EUR (1)
Crecimiento al mes:
5.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.26 EUR
Máxima:
21.18 EUR (1.97%)
Reducción relativa:
De balance:
1.87% (20.16 EUR)
De fondos:
6.03% (63.67 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 16
AUDCAD 8
NZDCAD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPUSD 2
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDUSD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 9
AUDCAD 12
NZDCAD 7
GBPCAD 19
NZDUSD 6
AUDSGD -9
EURAUD 8
EURCAD 8
EURUSD 3
GBPCHF 3
GBPUSD 12
EURGBP 8
EURCHF 1
AUDUSD 2
AUDCHF -6
CADCHF 2
USDCAD -18
EURNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 540
GBPCAD 1.4K
NZDUSD 347
AUDSGD -1.1K
EURAUD 795
EURCAD 1.2K
EURUSD 337
GBPCHF 273
GBPUSD 644
EURGBP 298
EURCHF 68
AUDUSD 228
AUDCHF -497
CADCHF 131
USDCAD -2.6K
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +6.18 EUR
Peor transacción: -16 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +21.81 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -4.26 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
No hay comentarios
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 13:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ares Prime
666 USD al mes
6%
0
0
USD
1.1K
EUR
4
100%
63
76%
98%
2.13
0.90
EUR
6%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.