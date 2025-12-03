SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Ares Prime
Christian Zgardea

Ares Prime

Christian Zgardea
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 666 USD por mês
crescimento desde 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
48 (76.19%)
Negociações com perda:
15 (23.81%)
Melhor negociação:
6.18 EUR
Pior negociação:
-15.82 EUR
Lucro bruto:
106.63 EUR (9 965 pips)
Perda bruta:
-50.03 EUR (5 851 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (21.81 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
23.71 EUR (8)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
97.92%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.67
Negociações longas:
36 (57.14%)
Negociações curtas:
27 (42.86%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
0.90 EUR
Lucro médio:
2.22 EUR
Perda média:
-3.34 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-4.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-15.82 EUR (1)
Crescimento mensal:
5.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.26 EUR
Máximo:
21.18 EUR (1.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.87% (20.16 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.03% (63.67 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 16
AUDCAD 8
NZDCAD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPUSD 2
EURGBP 2
EURCHF 2
AUDUSD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 9
AUDCAD 12
NZDCAD 7
GBPCAD 19
NZDUSD 6
AUDSGD -9
EURAUD 8
EURCAD 8
EURUSD 3
GBPCHF 3
GBPUSD 12
EURGBP 8
EURCHF 1
AUDUSD 2
AUDCHF -6
CADCHF 2
USDCAD -18
EURNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1K
AUDCAD 1.1K
NZDCAD 540
GBPCAD 1.4K
NZDUSD 347
AUDSGD -1.1K
EURAUD 795
EURCAD 1.2K
EURUSD 337
GBPCHF 273
GBPUSD 644
EURGBP 298
EURCHF 68
AUDUSD 228
AUDCHF -497
CADCHF 131
USDCAD -2.6K
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.18 EUR
Pior negociação: -16 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +21.81 EUR
Máxima perda consecutiva: -4.26 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
Sem comentários
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 13:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Ares Prime
666 USD por mês
6%
0
0
USD
1.1K
EUR
4
100%
63
76%
98%
2.13
0.90
EUR
6%
1:500
Copiar

