- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
63
盈利交易:
48 (76.19%)
亏损交易:
15 (23.81%)
最好交易:
6.18 EUR
最差交易:
-15.82 EUR
毛利:
106.63 EUR (9 965 pips)
毛利亏损:
-50.00 EUR (5 851 pips)
最大连续赢利:
13 (21.81 EUR)
最大连续盈利:
23.71 EUR (8)
夏普比率:
0.30
交易活动:
97.92%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.67
长期交易:
36 (57.14%)
短期交易:
27 (42.86%)
利润因子:
2.13
预期回报:
0.90 EUR
平均利润:
2.22 EUR
平均损失:
-3.33 EUR
最大连续失误:
3 (-4.26 EUR)
最大连续亏损:
-15.82 EUR (1)
每月增长:
5.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.26 EUR
最大值:
21.18 EUR (1.97%)
相对跌幅:
结余:
1.87% (20.16 EUR)
净值:
5.72% (60.67 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|AUDCAD
|8
|NZDCAD
|4
|GBPCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDSGD
|4
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|2
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|12
|NZDCAD
|7
|GBPCAD
|19
|NZDUSD
|6
|AUDSGD
|-9
|EURAUD
|8
|EURCAD
|8
|EURUSD
|3
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|12
|EURGBP
|8
|EURCHF
|1
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|-6
|CADCHF
|2
|USDCAD
|-18
|EURNZD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDCAD
|540
|GBPCAD
|1.4K
|NZDUSD
|347
|AUDSGD
|-1.1K
|EURAUD
|795
|EURCAD
|1.2K
|EURUSD
|337
|GBPCHF
|273
|GBPUSD
|644
|EURGBP
|298
|EURCHF
|68
|AUDUSD
|228
|AUDCHF
|-497
|CADCHF
|131
|USDCAD
|-2.6K
|EURNZD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.18 EUR
最差交易: -16 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +21.81 EUR
最大连续亏损: -4.26 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
没有评论
