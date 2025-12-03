- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
5.71 EUR
Worst Trade:
-3.82 EUR
Profitto lordo:
26.11 EUR (2 271 pips)
Perdita lorda:
-4.78 EUR (553 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.71 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
91.86%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
5.46
Profitto previsto:
2.13 EUR
Profitto medio:
2.90 EUR
Perdita media:
-4.78 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-3.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.82 EUR (1)
Crescita mensile:
2.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 EUR
Massimale:
3.82 EUR (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (3.85 EUR)
Per equità:
4.96% (50.29 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|2
|NZDUSD
|2
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPCHF
|1
|GBPUSD
|1
|AUDSGD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|4
|NZDUSD
|6
|EURCAD
|4
|GBPCAD
|6
|EURUSD
|2
|GBPCHF
|2
|GBPUSD
|5
|AUDSGD
|-4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|313
|NZDUSD
|308
|EURCAD
|529
|GBPCAD
|469
|EURUSD
|212
|GBPCHF
|147
|GBPUSD
|293
|AUDSGD
|-553
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.00 × 1
Ares Prime
