Christian Zgardea

Ares Prime

Christian Zgardea
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 666 USD al mese
crescita dal 2025 2%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
5.71 EUR
Worst Trade:
-3.82 EUR
Profitto lordo:
26.11 EUR (2 271 pips)
Perdita lorda:
-4.78 EUR (553 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (23.71 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.71 EUR (8)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
91.86%
Massimo carico di deposito:
3.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
2 (20.00%)
Short Trade:
8 (80.00%)
Fattore di profitto:
5.46
Profitto previsto:
2.13 EUR
Profitto medio:
2.90 EUR
Perdita media:
-4.78 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-3.82 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.82 EUR (1)
Crescita mensile:
2.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 EUR
Massimale:
3.82 EUR (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (3.85 EUR)
Per equità:
4.96% (50.29 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 2
NZDUSD 2
EURCAD 1
GBPCAD 1
EURUSD 1
GBPCHF 1
GBPUSD 1
AUDSGD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 4
NZDUSD 6
EURCAD 4
GBPCAD 6
EURUSD 2
GBPCHF 2
GBPUSD 5
AUDSGD -4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 313
NZDUSD 308
EURCAD 529
GBPCAD 469
EURUSD 212
GBPCHF 147
GBPUSD 293
AUDSGD -553
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.71 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.71 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.82 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Ares Prime
Non ci sono recensioni
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 13:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.