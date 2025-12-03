SignaleKategorien
Christian Zgardea

Ares Prime

Christian Zgardea
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 666 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 6%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
68
Gewinntrades:
51 (75.00%)
Verlusttrades:
17 (25.00%)
Bester Trade:
6.18 EUR
Schlechtester Trade:
-15.82 EUR
Bruttoprofit:
116.00 EUR (10 867 pips)
Bruttoverlust:
-52.63 EUR (6 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (21.81 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.71 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
97.92%
Max deposit load:
5.42%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.94
Long-Positionen:
36 (52.94%)
Short-Positionen:
32 (47.06%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.93 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.27 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.10 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-4.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.82 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
6.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.26 EUR
Maximaler:
21.56 EUR (2.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.98% (21.38 EUR)
Kapital:
6.84% (72.19 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 16
AUDCAD 10
NZDCAD 4
GBPCAD 4
NZDUSD 4
AUDSGD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
GBPCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
GBPUSD 2
EURGBP 2
CADCHF 2
AUDUSD 2
AUDCHF 1
USDCAD 1
EURNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9
AUDCAD 14
NZDCAD 7
GBPCAD 19
NZDUSD 6
AUDSGD -9
EURAUD 8
EURCAD 8
GBPCHF 6
EURCHF 5
EURUSD 3
GBPUSD 12
EURGBP 8
CADCHF 1
AUDUSD 2
AUDCHF -6
USDCAD -18
EURNZD 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1K
AUDCAD 1K
NZDCAD 540
GBPCAD 1.4K
NZDUSD 347
AUDSGD -1.1K
EURAUD 795
EURCAD 1.2K
GBPCHF 467
EURCHF 576
EURUSD 337
GBPUSD 644
EURGBP 298
CADCHF 75
AUDUSD 228
AUDCHF -497
USDCAD -2.6K
EURNZD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.18 EUR
Schlechtester Trade: -16 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.81 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.26 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
AP is a 100% algorithmic signal utilizing three autonomously operating strategies to trade various currency pairs on the M5 and M15 time frame.
Keine Bewertungen
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 13:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 13:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 18:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 18:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 18:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
