トレード:
33
利益トレード:
17 (51.51%)
損失トレード:
16 (48.48%)
ベストトレード:
15.98 USD
最悪のトレード:
-58.66 USD
総利益:
74.82 USD (7 523 pips)
総損失:
-110.88 USD (10 815 pips)
最大連続の勝ち:
5 (19.82 USD)
最大連続利益:
24.23 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
6.95%
最大入金額:
54.17%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
14 (42.42%)
短いトレード:
19 (57.58%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-1.09 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
-6.93 USD
最大連続の負け:
4 (-29.24 USD)
最大連続損失:
-58.66 USD (1)
月間成長:
-17.46%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.40 USD
最大の:
72.12 USD (31.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.18% (72.12 USD)
エクイティによる:
29.24% (63.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|181.00 × 1
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
