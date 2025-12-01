シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gold Sigs
Donald Coward Iii

Gold Sigs

Donald Coward Iii
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
Fyntura-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
17 (51.51%)
損失トレード:
16 (48.48%)
ベストトレード:
15.98 USD
最悪のトレード:
-58.66 USD
総利益:
74.82 USD (7 523 pips)
総損失:
-110.88 USD (10 815 pips)
最大連続の勝ち:
5 (19.82 USD)
最大連続利益:
24.23 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
6.95%
最大入金額:
54.17%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.50
長いトレード:
14 (42.42%)
短いトレード:
19 (57.58%)
プロフィットファクター:
0.67
期待されたペイオフ:
-1.09 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
-6.93 USD
最大連続の負け:
4 (-29.24 USD)
最大連続損失:
-58.66 USD (1)
月間成長:
-17.46%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.40 USD
最大の:
72.12 USD (31.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.18% (72.12 USD)
エクイティによる:
29.24% (63.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15.98 USD
最悪のトレード: -59 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +19.82 USD
最大連続損失: -29.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Fyntura-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
181.00 × 1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
レビューなし
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Sigs
30 USD/月
-17%
0
0
USD
170
USD
5
60%
33
51%
7%
0.67
-1.09
USD
31%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください