- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
15.98 USD
Worst Trade:
-7.44 USD
Profitto lordo:
34.55 USD (3 463 pips)
Perdita lorda:
-11.01 USD (872 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (8.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.23 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
3.76%
Massimo carico di deposito:
37.42%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
2.47
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
3.14
Profitto previsto:
2.35 USD
Profitto medio:
5.76 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.52 USD (2)
Crescita mensile:
11.40%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.52 USD (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (9.52 USD)
Per equità:
3.62% (8.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|24
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Best Trade: +15.98 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.34 USD
Massima perdita consecutiva: -9.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Fyntura-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.45 × 20
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
230
USD
USD
1
80%
10
60%
4%
3.13
2.35
USD
USD
4%
1:100