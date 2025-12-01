СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Sigs
Donald Coward Iii

Gold Sigs

Donald Coward Iii
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
Fyntura-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
17 (51.51%)
Убыточных трейдов:
16 (48.48%)
Лучший трейд:
15.98 USD
Худший трейд:
-58.66 USD
Общая прибыль:
74.82 USD (7 523 pips)
Общий убыток:
-110.88 USD (10 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.23 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
6.95%
Макс. загрузка депозита:
54.17%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
14 (42.42%)
Коротких трейдов:
19 (57.58%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-1.09 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-6.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.66 USD (1)
Прирост в месяц:
-17.46%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.40 USD
Максимальная:
72.12 USD (31.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.18% (72.12 USD)
По эквити:
29.24% (63.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.98 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.82 USD
Макс. убыток в серии: -29.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
181.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
Нет отзывов
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Sigs
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
170
USD
5
60%
33
51%
7%
0.67
-1.09
USD
31%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.