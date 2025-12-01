- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
17 (51.51%)
Убыточных трейдов:
16 (48.48%)
Лучший трейд:
15.98 USD
Худший трейд:
-58.66 USD
Общая прибыль:
74.82 USD (7 523 pips)
Общий убыток:
-110.88 USD (10 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (19.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.23 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
6.95%
Макс. загрузка депозита:
54.17%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
14 (42.42%)
Коротких трейдов:
19 (57.58%)
Профит фактор:
0.67
Мат. ожидание:
-1.09 USD
Средняя прибыль:
4.40 USD
Средний убыток:
-6.93 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-29.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.66 USD (1)
Прирост в месяц:
-17.46%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
47.40 USD
Максимальная:
72.12 USD (31.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.18% (72.12 USD)
По эквити:
29.24% (63.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.98 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +19.82 USD
Макс. убыток в серии: -29.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Fyntura-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|181.00 × 1
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
USD
170
USD
USD
5
60%
33
51%
7%
0.67
-1.09
USD
USD
31%
1:100