- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
17 (51.51%)
亏损交易:
16 (48.48%)
最好交易:
15.98 USD
最差交易:
-58.66 USD
毛利:
74.82 USD (7 523 pips)
毛利亏损:
-110.88 USD (10 815 pips)
最大连续赢利:
5 (19.82 USD)
最大连续盈利:
24.23 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
6.95%
最大入金加载:
54.17%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.50
长期交易:
14 (42.42%)
短期交易:
19 (57.58%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-1.09 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-6.93 USD
最大连续失误:
4 (-29.24 USD)
最大连续亏损:
-58.66 USD (1)
每月增长:
-17.46%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
47.40 USD
最大值:
72.12 USD (31.18%)
相对跌幅:
结余:
31.18% (72.12 USD)
净值:
29.24% (63.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-36
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.98 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.82 USD
最大连续亏损: -29.24 USD
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
