信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold Sigs
Donald Coward Iii

Gold Sigs

Donald Coward Iii
0条评论
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -17%
Fyntura-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
33
盈利交易:
17 (51.51%)
亏损交易:
16 (48.48%)
最好交易:
15.98 USD
最差交易:
-58.66 USD
毛利:
74.82 USD (7 523 pips)
毛利亏损:
-110.88 USD (10 815 pips)
最大连续赢利:
5 (19.82 USD)
最大连续盈利:
24.23 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
6.95%
最大入金加载:
54.17%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.50
长期交易:
14 (42.42%)
短期交易:
19 (57.58%)
利润因子:
0.67
预期回报:
-1.09 USD
平均利润:
4.40 USD
平均损失:
-6.93 USD
最大连续失误:
4 (-29.24 USD)
最大连续亏损:
-58.66 USD (1)
每月增长:
-17.46%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
47.40 USD
最大值:
72.12 USD (31.18%)
相对跌幅:
结余:
31.18% (72.12 USD)
净值:
29.24% (63.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +15.98 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +19.82 USD
最大连续亏损: -29.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Fyntura-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
181.00 × 1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
没有评论
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Sigs
每月30 USD
-17%
0
0
USD
170
USD
5
60%
33
51%
7%
0.67
-1.09
USD
31%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载