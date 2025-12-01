SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Sigs
Donald Coward Iii

Gold Sigs

Donald Coward Iii
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -17%
Fyntura-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
17 (51.51%)
Transacciones Irrentables:
16 (48.48%)
Mejor transacción:
15.98 USD
Peor transacción:
-58.66 USD
Beneficio Bruto:
74.82 USD (7 523 pips)
Pérdidas Brutas:
-110.88 USD (10 815 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (19.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.23 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Actividad comercial:
6.95%
Carga máxima del depósito:
54.17%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.50
Transacciones Largas:
14 (42.42%)
Transacciones Cortas:
19 (57.58%)
Factor de Beneficio:
0.67
Beneficio Esperado:
-1.09 USD
Beneficio medio:
4.40 USD
Pérdidas medias:
-6.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-58.66 USD (1)
Crecimiento al mes:
-17.46%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
47.40 USD
Máxima:
72.12 USD (31.18%)
Reducción relativa:
De balance:
31.18% (72.12 USD)
De fondos:
29.24% (63.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15.98 USD
Peor transacción: -59 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +19.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Fyntura-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
181.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
No hay comentarios
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Sigs
30 USD al mes
-17%
0
0
USD
170
USD
5
60%
33
51%
7%
0.67
-1.09
USD
31%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.