Donald Coward Iii

Gold Sigs

Donald Coward Iii
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
Fyntura-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
17 (51.51%)
Negociações com perda:
16 (48.48%)
Melhor negociação:
15.98 USD
Pior negociação:
-58.66 USD
Lucro bruto:
74.82 USD (7 523 pips)
Perda bruta:
-110.88 USD (10 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (19.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.23 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
6.95%
Depósito máximo carregado:
54.17%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
14 (42.42%)
Negociações curtas:
19 (57.58%)
Fator de lucro:
0.67
Valor esperado:
-1.09 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
-6.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-29.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.66 USD (1)
Crescimento mensal:
-17.46%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.40 USD
Máximo:
72.12 USD (31.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.18% (72.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.24% (63.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -36
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15.98 USD
Pior negociação: -59 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +19.82 USD
Máxima perda consecutiva: -29.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Fyntura-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
181.00 × 1
Hello and thank you for registering for the signals. I mostly trade during London session and early New York session. My strategy is based on fair value gaps (FVG) and order blocks (OB). I grow the account slow and steady so may be 1-4 trades per day. When I use an EA it will be very small risk involved. Reviews are encouraged. Enjoy.
Sem comentários
2025.12.31 10:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.31 06:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 13:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 17:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 10:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 09:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 20:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 20:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 19:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 19:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.