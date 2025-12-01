- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
59
利益トレード:
28 (47.45%)
損失トレード:
31 (52.54%)
ベストトレード:
30.08 USD
最悪のトレード:
-13.34 USD
総利益:
290.34 USD (615 283 pips)
総損失:
-242.25 USD (823 224 pips)
最大連続の勝ち:
5 (40.21 USD)
最大連続利益:
69.38 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
35.39%
最大入金額:
19.03%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.63
長いトレード:
32 (54.24%)
短いトレード:
27 (45.76%)
プロフィットファクター:
1.20
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
10.37 USD
平均損失:
-7.81 USD
最大連続の負け:
8 (-76.29 USD)
最大連続損失:
-76.29 USD (8)
月間成長:
24.05%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
18.88 USD
最大の:
76.29 USD (29.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.64% (76.29 USD)
エクイティによる:
5.00% (10.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|-21
|EURUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|-206K
|EURUSD
|-239
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.08 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +40.21 USD
最大連続損失: -76.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.72 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 612
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
ICMarkets-Live14
|3.76 × 70
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
ICMarketsSC-Live06
|5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.
-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA
