交易:
59
盈利交易:
28 (47.45%)
亏损交易:
31 (52.54%)
最好交易:
30.08 USD
最差交易:
-13.34 USD
毛利:
290.34 USD (615 283 pips)
毛利亏损:
-242.25 USD (823 224 pips)
最大连续赢利:
5 (40.21 USD)
最大连续盈利:
69.38 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
35.39%
最大入金加载:
19.03%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.63
长期交易:
32 (54.24%)
短期交易:
27 (45.76%)
利润因子:
1.20
预期回报:
0.82 USD
平均利润:
10.37 USD
平均损失:
-7.81 USD
最大连续失误:
8 (-76.29 USD)
最大连续亏损:
-76.29 USD (8)
每月增长:
24.05%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
18.88 USD
最大值:
76.29 USD (29.64%)
相对跌幅:
结余:
29.64% (76.29 USD)
净值:
5.00% (10.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|-21
|EURUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|-206K
|EURUSD
|-239
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.08 USD
最差交易: -13 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +40.21 USD
最大连续亏损: -76.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.72 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 612
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
ICMarkets-Live14
|3.76 × 70
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
ICMarketsSC-Live06
|5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.
-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
3
100%
59
47%
35%
1.19
0.82
USD
USD
30%
1:500