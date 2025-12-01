- Прирост
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
28 (47.45%)
Убыточных трейдов:
31 (52.54%)
Лучший трейд:
30.08 USD
Худший трейд:
-13.34 USD
Общая прибыль:
290.34 USD (615 283 pips)
Общий убыток:
-242.25 USD (823 224 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
35.39%
Макс. загрузка депозита:
19.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
32 (54.24%)
Коротких трейдов:
27 (45.76%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
10.37 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-76.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.29 USD (8)
Прирост в месяц:
24.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.88 USD
Максимальная:
76.29 USD (29.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.64% (76.29 USD)
По эквити:
5.00% (10.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|-21
|EURUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|-206K
|EURUSD
|-239
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +30.08 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +40.21 USD
Макс. убыток в серии: -76.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.72 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 612
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
ICMarkets-Live14
|3.76 × 70
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
ICMarketsSC-Live06
|5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.
-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA
