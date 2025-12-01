СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Kalicm
Kalinin Brinones Rojas

Kalicm

Kalinin Brinones Rojas
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
28 (47.45%)
Убыточных трейдов:
31 (52.54%)
Лучший трейд:
30.08 USD
Худший трейд:
-13.34 USD
Общая прибыль:
290.34 USD (615 283 pips)
Общий убыток:
-242.25 USD (823 224 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (40.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
69.38 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
35.39%
Макс. загрузка депозита:
19.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
32 (54.24%)
Коротких трейдов:
27 (45.76%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
10.37 USD
Средний убыток:
-7.81 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-76.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-76.29 USD (8)
Прирост в месяц:
24.05%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
18.88 USD
Максимальная:
76.29 USD (29.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.64% (76.29 USD)
По эквити:
5.00% (10.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 41
BTCUSD 15
EURUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 72
BTCUSD -21
EURUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -1.6K
BTCUSD -206K
EURUSD -239
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.08 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +40.21 USD
Макс. убыток в серии: -76.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.72 × 101
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.29 × 612
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
3.14 × 14
ICMarkets-Live14
3.76 × 70
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
ICMarketsSC-Live06
5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.

-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA

Нет отзывов
2025.12.10 14:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 20:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 19:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
High risk of negative slippage when copying deals
