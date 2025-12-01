SeñalesSecciones
Kalinin Brinones Rojas

Kalicm

Kalinin Brinones Rojas
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
59
Transacciones Rentables:
28 (47.45%)
Transacciones Irrentables:
31 (52.54%)
Mejor transacción:
30.08 USD
Peor transacción:
-13.34 USD
Beneficio Bruto:
290.34 USD (615 283 pips)
Pérdidas Brutas:
-242.25 USD (823 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (40.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
69.38 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
35.39%
Carga máxima del depósito:
19.03%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.63
Transacciones Largas:
32 (54.24%)
Transacciones Cortas:
27 (45.76%)
Factor de Beneficio:
1.20
Beneficio Esperado:
0.82 USD
Beneficio medio:
10.37 USD
Pérdidas medias:
-7.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-76.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.29 USD (8)
Crecimiento al mes:
24.05%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
18.88 USD
Máxima:
76.29 USD (29.64%)
Reducción relativa:
De balance:
29.64% (76.29 USD)
De fondos:
5.00% (10.29 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 41
BTCUSD 15
EURUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 72
BTCUSD -21
EURUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -1.6K
BTCUSD -206K
EURUSD -239
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.08 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +40.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.72 × 101
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.29 × 612
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
3.14 × 14
ICMarkets-Live14
3.76 × 70
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
ICMarketsSC-Live06
5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.

-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA

No hay comentarios
