- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
28 (47.45%)
Negociações com perda:
31 (52.54%)
Melhor negociação:
30.08 USD
Pior negociação:
-13.34 USD
Lucro bruto:
290.34 USD (615 283 pips)
Perda bruta:
-242.25 USD (823 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (40.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
35.39%
Depósito máximo carregado:
19.03%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
32 (54.24%)
Negociações curtas:
27 (45.76%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
10.37 USD
Perda média:
-7.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-76.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.29 USD (8)
Crescimento mensal:
24.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.88 USD
Máximo:
76.29 USD (29.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.64% (76.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.00% (10.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|BTCUSD
|15
|EURUSD
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|-21
|EURUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|BTCUSD
|-206K
|EURUSD
|-239
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.08 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +40.21 USD
Máxima perda consecutiva: -76.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live32
|0.72 × 101
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.29 × 612
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
ICMarkets-Live03
|2.00 × 2
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
TradersWay-Live
|3.14 × 14
|
ICMarkets-Live14
|3.76 × 70
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
ICMarketsSC-Live06
|5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.
-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
248
USD
USD
3
100%
59
47%
35%
1.19
0.82
USD
USD
30%
1:500