Kalinin Brinones Rojas

Kalicm

Kalinin Brinones Rojas
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
59
Negociações com lucro:
28 (47.45%)
Negociações com perda:
31 (52.54%)
Melhor negociação:
30.08 USD
Pior negociação:
-13.34 USD
Lucro bruto:
290.34 USD (615 283 pips)
Perda bruta:
-242.25 USD (823 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (40.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
69.38 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
35.39%
Depósito máximo carregado:
19.03%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.63
Negociações longas:
32 (54.24%)
Negociações curtas:
27 (45.76%)
Fator de lucro:
1.20
Valor esperado:
0.82 USD
Lucro médio:
10.37 USD
Perda média:
-7.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-76.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-76.29 USD (8)
Crescimento mensal:
24.05%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
18.88 USD
Máximo:
76.29 USD (29.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.64% (76.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.00% (10.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 41
BTCUSD 15
EURUSD 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 72
BTCUSD -21
EURUSD -3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -1.6K
BTCUSD -206K
EURUSD -239
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.08 USD
Pior negociação: -13 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +40.21 USD
Máxima perda consecutiva: -76.29 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live32
0.72 × 101
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.29 × 612
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
ICMarkets-Live03
2.00 × 2
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
RSGFinance-Live
2.57 × 23
TradersWay-Live
3.14 × 14
ICMarkets-Live14
3.76 × 70
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
ICMarketsSC-Live06
5.12 × 90
-A recovery system will be used after a loss; there is a maximum loss lot limit.

-SE UTILIZARA UN SISTEMA DE RECUPERACION TRAS LA PERDIDA,EXISTE UN LIMITE DE LOTE MAXIMO DE PERDIDA

Sem comentários
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 14:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 20:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 19:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 18:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 18:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 17:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 17:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 13:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 13:12
Share of days for 80% of trades is too low
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.