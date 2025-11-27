- 成長
トレード:
74
利益トレード:
30 (40.54%)
損失トレード:
44 (59.46%)
ベストトレード:
99.13 USD
最悪のトレード:
-102.55 USD
総利益:
1 632.69 USD (119 151 pips)
総損失:
-2 114.95 USD (116 303 pips)
最大連続の勝ち:
7 (264.87 USD)
最大連続利益:
264.87 USD (7)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
70.83%
最大入金額:
2.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
70 (94.59%)
短いトレード:
4 (5.41%)
プロフィットファクター:
0.77
期待されたペイオフ:
-6.52 USD
平均利益:
54.42 USD
平均損失:
-48.07 USD
最大連続の負け:
10 (-629.74 USD)
最大連続損失:
-629.74 USD (10)
月間成長:
-4.82%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 092.67 USD
最大の:
1 310.20 USD (12.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.82% (1 310.20 USD)
エクイティによる:
3.27% (324.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-482
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +99.13 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +264.87 USD
最大連続損失: -629.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
