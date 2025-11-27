- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
72
Прибыльных трейдов:
28 (38.88%)
Убыточных трейдов:
44 (61.11%)
Лучший трейд:
99.13 USD
Худший трейд:
-102.55 USD
Общая прибыль:
1 535.09 USD (109 151 pips)
Общий убыток:
-2 114.95 USD (116 303 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (264.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
264.87 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
71.42%
Макс. загрузка депозита:
2.56%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
68 (94.44%)
Коротких трейдов:
4 (5.56%)
Профит фактор:
0.73
Мат. ожидание:
-8.05 USD
Средняя прибыль:
54.82 USD
Средний убыток:
-48.07 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-629.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-629.74 USD (10)
Прирост в месяц:
-5.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 092.67 USD
Максимальная:
1 310.20 USD (12.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.82% (1 310.20 USD)
По эквити:
3.27% (324.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|72
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-580
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +99.13 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +264.87 USD
Макс. убыток в серии: -629.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
4
0%
72
38%
71%
0.72
-8.05
USD
USD
13%
1:50