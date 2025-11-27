- Incremento
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
30 (40.54%)
Transacciones Irrentables:
44 (59.46%)
Mejor transacción:
99.13 USD
Peor transacción:
-102.55 USD
Beneficio Bruto:
1 632.69 USD (119 151 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 114.95 USD (116 303 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (264.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
264.87 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
70.83%
Carga máxima del depósito:
2.56%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
70 (94.59%)
Transacciones Cortas:
4 (5.41%)
Factor de Beneficio:
0.77
Beneficio Esperado:
-6.52 USD
Beneficio medio:
54.42 USD
Pérdidas medias:
-48.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-629.74 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-629.74 USD (10)
Crecimiento al mes:
-4.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 092.67 USD
Máxima:
1 310.20 USD (12.82%)
Reducción relativa:
De balance:
12.82% (1 310.20 USD)
De fondos:
3.27% (324.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-482
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
otros 196...
