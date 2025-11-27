- 자본
- 축소
트레이드:
104
이익 거래:
46 (44.23%)
손실 거래:
58 (55.77%)
최고의 거래:
99.13 USD
최악의 거래:
-102.55 USD
총 수익:
2 346.51 USD (191 168 pips)
총 손실:
-2 508.58 USD (155 262 pips)
연속 최대 이익:
7 (264.87 USD)
연속 최대 이익:
264.87 USD (7)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
66.28%
최대 입금량:
2.56%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
100 (96.15%)
숏(주식차입매도):
4 (3.85%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-1.56 USD
평균 이익:
51.01 USD
평균 손실:
-43.25 USD
연속 최대 손실:
10 (-629.74 USD)
연속 최대 손실:
-629.74 USD (10)
월별 성장률:
8.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 092.67 USD
최대한의:
1 310.20 USD (12.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.82% (1 310.20 USD)
자본금별:
3.27% (324.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-162
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|36K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +99.13 USD
최악의 거래: -103 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +264.87 USD
연속 최대 손실: -629.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
6
0%
104
44%
66%
0.93
-1.56
USD
USD
13%
1:50