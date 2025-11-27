- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
30 (40.54%)
Negociações com perda:
44 (59.46%)
Melhor negociação:
99.13 USD
Pior negociação:
-102.55 USD
Lucro bruto:
1 632.69 USD (119 151 pips)
Perda bruta:
-2 114.95 USD (116 303 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (264.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
264.87 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.11
Atividade de negociação:
70.83%
Depósito máximo carregado:
2.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
70 (94.59%)
Negociações curtas:
4 (5.41%)
Fator de lucro:
0.77
Valor esperado:
-6.52 USD
Lucro médio:
54.42 USD
Perda média:
-48.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-629.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-629.74 USD (10)
Crescimento mensal:
-4.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 092.67 USD
Máximo:
1 310.20 USD (12.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.82% (1 310.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.27% (324.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-482
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.13 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +264.87 USD
Máxima perda consecutiva: -629.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-5%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
4
0%
74
40%
71%
0.77
-6.52
USD
USD
13%
1:50