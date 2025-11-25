シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SANDY RKDM_10YR VT182
Yui Ming Wan

SANDY RKDM_10YR VT182

Yui Ming Wan
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
78
利益トレード:
63 (80.76%)
損失トレード:
15 (19.23%)
ベストトレード:
17.20 USD
最悪のトレード:
-5.00 USD
総利益:
160.71 USD (16 155 pips)
総損失:
-37.61 USD (7 122 pips)
最大連続の勝ち:
12 (12.46 USD)
最大連続利益:
30.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.94%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.55
長いトレード:
39 (50.00%)
短いトレード:
39 (50.00%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
1.58 USD
平均利益:
2.55 USD
平均損失:
-2.51 USD
最大連続の負け:
2 (-8.46 USD)
最大連続損失:
-8.46 USD (2)
月間成長:
1.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.46 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.03% (2.88 USD)
エクイティによる:
2.35% (238.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY-VIP 32
USDCNH-VIP 17
NZDCAD-VIP 10
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
EURCHF-VIP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY-VIP 20
USDCNH-VIP 5
NZDCAD-VIP 28
AUDCAD-VIP 22
AUDNZD-VIP 13
AUDCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 11
USDCHF-VIP 5
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY-VIP 2.9K
USDCNH-VIP -526
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 1.2K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 974
CADCHF-VIP 486
USDCHF-VIP 434
EURCHF-VIP 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.20 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.46 USD
最大連続損失: -8.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください