トレード:
78
利益トレード:
63 (80.76%)
損失トレード:
15 (19.23%)
ベストトレード:
17.20 USD
最悪のトレード:
-5.00 USD
総利益:
160.71 USD (16 155 pips)
総損失:
-37.61 USD (7 122 pips)
最大連続の勝ち:
12 (12.46 USD)
最大連続利益:
30.61 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.94%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
14.55
長いトレード:
39 (50.00%)
短いトレード:
39 (50.00%)
プロフィットファクター:
4.27
期待されたペイオフ:
1.58 USD
平均利益:
2.55 USD
平均損失:
-2.51 USD
最大連続の負け:
2 (-8.46 USD)
最大連続損失:
-8.46 USD (2)
月間成長:
1.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.46 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.03% (2.88 USD)
エクイティによる:
2.35% (238.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|17
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|5
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|20
|USDCNH-VIP
|5
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|22
|AUDNZD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|11
|USDCHF-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|USDCNH-VIP
|-526
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCAD-VIP
|1.2K
|AUDNZD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|974
|CADCHF-VIP
|486
|USDCHF-VIP
|434
|EURCHF-VIP
|383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
ベストトレード: +17.20 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.46 USD
最大連続損失: -8.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
