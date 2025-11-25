СигналыРазделы
Yui Ming Wan

SANDY RKDM_10YR VT182

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
63 (80.76%)
Убыточных трейдов:
15 (19.23%)
Лучший трейд:
17.20 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
160.71 USD (16 155 pips)
Общий убыток:
-37.61 USD (7 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (12.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
14.55
Длинных трейдов:
39 (50.00%)
Коротких трейдов:
39 (50.00%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
2.55 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.46 USD (2)
Прирост в месяц:
1.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.46 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.88 USD)
По эквити:
1.99% (201.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 32
USDCNH-VIP 17
NZDCAD-VIP 10
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
EURCHF-VIP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 20
USDCNH-VIP 5
NZDCAD-VIP 28
AUDCAD-VIP 22
AUDNZD-VIP 13
AUDCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 11
USDCHF-VIP 5
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 2.9K
USDCNH-VIP -526
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 1.2K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 974
CADCHF-VIP 486
USDCHF-VIP 434
EURCHF-VIP 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.20 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.46 USD
Макс. убыток в серии: -8.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 07:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 06:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
