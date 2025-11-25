- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
78
Прибыльных трейдов:
63 (80.76%)
Убыточных трейдов:
15 (19.23%)
Лучший трейд:
17.20 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
160.71 USD (16 155 pips)
Общий убыток:
-37.61 USD (7 122 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (12.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.61 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.72%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
14.55
Длинных трейдов:
39 (50.00%)
Коротких трейдов:
39 (50.00%)
Профит фактор:
4.27
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
2.55 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-8.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.46 USD (2)
Прирост в месяц:
1.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.46 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (2.88 USD)
По эквити:
1.99% (201.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|17
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|5
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|20
|USDCNH-VIP
|5
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|22
|AUDNZD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|11
|USDCHF-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|USDCNH-VIP
|-526
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCAD-VIP
|1.2K
|AUDNZD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|974
|CADCHF-VIP
|486
|USDCHF-VIP
|434
|EURCHF-VIP
|383
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.20 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.46 USD
Макс. убыток в серии: -8.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
