Yui Ming Wan

SANDY RKDM_10YR VT182

Yui Ming Wan
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
63 (80.76%)
Negociações com perda:
15 (19.23%)
Melhor negociação:
17.20 USD
Pior negociação:
-5.00 USD
Lucro bruto:
160.71 USD (16 155 pips)
Perda bruta:
-37.61 USD (7 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (12.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.94%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.55
Negociações longas:
39 (50.00%)
Negociações curtas:
39 (50.00%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
1.58 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-2.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.46 USD (2)
Crescimento mensal:
1.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.46 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.03% (2.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.35% (238.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY-VIP 32
USDCNH-VIP 17
NZDCAD-VIP 10
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
EURCHF-VIP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY-VIP 20
USDCNH-VIP 5
NZDCAD-VIP 28
AUDCAD-VIP 22
AUDNZD-VIP 13
AUDCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 11
USDCHF-VIP 5
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY-VIP 2.9K
USDCNH-VIP -526
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 1.2K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 974
CADCHF-VIP 486
USDCHF-VIP 434
EURCHF-VIP 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.20 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.46 USD
Máxima perda consecutiva: -8.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 07:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 06:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
