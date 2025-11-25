- Crescimento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
63 (80.76%)
Negociações com perda:
15 (19.23%)
Melhor negociação:
17.20 USD
Pior negociação:
-5.00 USD
Lucro bruto:
160.71 USD (16 155 pips)
Perda bruta:
-37.61 USD (7 122 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (12.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.61 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.94%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
14.55
Negociações longas:
39 (50.00%)
Negociações curtas:
39 (50.00%)
Fator de lucro:
4.27
Valor esperado:
1.58 USD
Lucro médio:
2.55 USD
Perda média:
-2.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-8.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.46 USD (2)
Crescimento mensal:
1.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.46 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.03% (2.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.35% (238.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|17
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|5
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|20
|USDCNH-VIP
|5
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|22
|AUDNZD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|11
|USDCHF-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|USDCNH-VIP
|-526
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCAD-VIP
|1.2K
|AUDNZD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|974
|CADCHF-VIP
|486
|USDCHF-VIP
|434
|EURCHF-VIP
|383
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Melhor negociação: +17.20 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.46 USD
Máxima perda consecutiva: -8.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
78
80%
100%
4.27
1.58
USD
USD
2%
1:500