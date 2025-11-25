- 成长
交易:
78
盈利交易:
63 (80.76%)
亏损交易:
15 (19.23%)
最好交易:
17.20 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
160.71 USD (16 155 pips)
毛利亏损:
-37.61 USD (7 122 pips)
最大连续赢利:
12 (12.46 USD)
最大连续盈利:
30.61 USD (5)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.55
长期交易:
39 (50.00%)
短期交易:
39 (50.00%)
利润因子:
4.27
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-2.51 USD
最大连续失误:
2 (-8.46 USD)
最大连续亏损:
-8.46 USD (2)
每月增长:
1.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.46 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (2.88 USD)
净值:
2.35% (238.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|32
|USDCNH-VIP
|17
|NZDCAD-VIP
|10
|AUDCAD-VIP
|7
|AUDNZD-VIP
|5
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|20
|USDCNH-VIP
|5
|NZDCAD-VIP
|28
|AUDCAD-VIP
|22
|AUDNZD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|11
|USDCHF-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|2.9K
|USDCNH-VIP
|-526
|NZDCAD-VIP
|1.6K
|AUDCAD-VIP
|1.2K
|AUDNZD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|974
|CADCHF-VIP
|486
|USDCHF-VIP
|434
|EURCHF-VIP
|383
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
