信号 / MetaTrader 4 / SANDY RKDM_10YR VT182
Yui Ming Wan

SANDY RKDM_10YR VT182

Yui Ming Wan
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
VTMarkets-Live 7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
78
盈利交易:
63 (80.76%)
亏损交易:
15 (19.23%)
最好交易:
17.20 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
160.71 USD (16 155 pips)
毛利亏损:
-37.61 USD (7 122 pips)
最大连续赢利:
12 (12.46 USD)
最大连续盈利:
30.61 USD (5)
夏普比率:
0.38
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.94%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 天
采收率:
14.55
长期交易:
39 (50.00%)
短期交易:
39 (50.00%)
利润因子:
4.27
预期回报:
1.58 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-2.51 USD
最大连续失误:
2 (-8.46 USD)
最大连续亏损:
-8.46 USD (2)
每月增长:
1.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.46 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (2.88 USD)
净值:
2.35% (238.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY-VIP 32
USDCNH-VIP 17
NZDCAD-VIP 10
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
EURCHF-VIP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY-VIP 20
USDCNH-VIP 5
NZDCAD-VIP 28
AUDCAD-VIP 22
AUDNZD-VIP 13
AUDCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 11
USDCHF-VIP 5
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY-VIP 2.9K
USDCNH-VIP -526
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 1.2K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 974
CADCHF-VIP 486
USDCHF-VIP 434
EURCHF-VIP 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.20 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.46 USD
最大连续亏损: -8.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 07:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 06:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
