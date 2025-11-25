- 자본
- 축소
트레이드:
97
이익 거래:
73 (75.25%)
손실 거래:
24 (24.74%)
최고의 거래:
94.68 USD
최악의 거래:
-20.34 USD
총 수익:
299.75 USD (20 092 pips)
총 손실:
-144.41 USD (33 005 pips)
연속 최대 이익:
12 (12.46 USD)
연속 최대 이익:
132.78 USD (3)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.73%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.46
롱(주식매수):
53 (54.64%)
숏(주식차입매도):
44 (45.36%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
1.60 USD
평균 이익:
4.11 USD
평균 손실:
-6.02 USD
연속 최대 손실:
8 (-106.38 USD)
연속 최대 손실:
-106.38 USD (8)
월별 성장률:
1.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
106.38 USD (1.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.04% (106.38 USD)
자본금별:
4.99% (505.13 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|37
|USDCNH-VIP
|27
|NZDCAD-VIP
|13
|AUDCAD-VIP
|8
|AUDNZD-VIP
|5
|AUDCHF-VIP
|3
|CADCHF-VIP
|2
|USDCHF-VIP
|1
|EURCHF-VIP
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY-VIP
|23
|USDCNH-VIP
|26
|NZDCAD-VIP
|35
|AUDCAD-VIP
|24
|AUDNZD-VIP
|13
|AUDCHF-VIP
|18
|CADCHF-VIP
|11
|USDCHF-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY-VIP
|3.4K
|USDCNH-VIP
|-24K
|NZDCAD-VIP
|2.2K
|AUDCAD-VIP
|1.4K
|AUDNZD-VIP
|1.8K
|AUDCHF-VIP
|974
|CADCHF-VIP
|486
|USDCHF-VIP
|434
|EURCHF-VIP
|383
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +94.68 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +12.46 USD
연속 최대 손실: -106.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
6
100%
97
75%
100%
2.07
1.60
USD
USD
5%
1:500