SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SANDY RKDM_10YR VT182
Yui Ming Wan

SANDY RKDM_10YR VT182

Yui Ming Wan
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
VTMarkets-Live 7
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
63 (80.76%)
Transacciones Irrentables:
15 (19.23%)
Mejor transacción:
17.20 USD
Peor transacción:
-5.00 USD
Beneficio Bruto:
160.71 USD (16 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-37.61 USD (7 122 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (12.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.61 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.94%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
14.55
Transacciones Largas:
39 (50.00%)
Transacciones Cortas:
39 (50.00%)
Factor de Beneficio:
4.27
Beneficio Esperado:
1.58 USD
Beneficio medio:
2.55 USD
Pérdidas medias:
-2.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-8.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.46 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.46 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.03% (2.88 USD)
De fondos:
2.35% (238.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY-VIP 32
USDCNH-VIP 17
NZDCAD-VIP 10
AUDCAD-VIP 7
AUDNZD-VIP 5
AUDCHF-VIP 3
CADCHF-VIP 2
USDCHF-VIP 1
EURCHF-VIP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY-VIP 20
USDCNH-VIP 5
NZDCAD-VIP 28
AUDCAD-VIP 22
AUDNZD-VIP 13
AUDCHF-VIP 18
CADCHF-VIP 11
USDCHF-VIP 5
EURCHF-VIP 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY-VIP 2.9K
USDCNH-VIP -526
NZDCAD-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 1.2K
AUDNZD-VIP 1.8K
AUDCHF-VIP 974
CADCHF-VIP 486
USDCHF-VIP 434
EURCHF-VIP 383
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +17.20 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +12.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live 7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.08 10:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 07:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 07:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 06:12
Share of trading days is too low
2025.11.26 06:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SANDY RKDM_10YR VT182
30 USD al mes
1%
0
0
USD
10K
USD
5
100%
78
80%
100%
4.27
1.58
USD
2%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.