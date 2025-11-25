- 成長
トレード:
219
利益トレード:
186 (84.93%)
損失トレード:
33 (15.07%)
ベストトレード:
47.27 USD
最悪のトレード:
-17.10 USD
総利益:
419.73 USD (42 261 pips)
総損失:
-146.95 USD (20 127 pips)
最大連続の勝ち:
19 (28.95 USD)
最大連続利益:
65.16 USD (13)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
8.36
長いトレード:
110 (50.23%)
短いトレード:
109 (49.77%)
プロフィットファクター:
2.86
期待されたペイオフ:
1.25 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-4.45 USD
最大連続の負け:
2 (-32.64 USD)
最大連続損失:
-32.64 USD (2)
月間成長:
2.46%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
32.64 USD (0.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.32% (32.64 USD)
エクイティによる:
1.78% (182.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|68
|EURJPY-VIP
|67
|GBPNZD-VIP
|46
|AUDCAD-VIP
|16
|EURUSD-VIP
|9
|USDSGD-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|2
|CADCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPAUD-VIP
|47
|EURJPY-VIP
|42
|GBPNZD-VIP
|86
|AUDCAD-VIP
|30
|EURUSD-VIP
|29
|USDSGD-VIP
|9
|AUDUSD-VIP
|16
|EURCHF-VIP
|8
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPAUD-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|3.1K
|GBPNZD-VIP
|5.5K
|AUDCAD-VIP
|2.5K
|EURUSD-VIP
|3.1K
|USDSGD-VIP
|1.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|866
|CADCHF-VIP
|501
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
