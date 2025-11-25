- 자본
- 축소
트레이드:
282
이익 거래:
241 (85.46%)
손실 거래:
41 (14.54%)
최고의 거래:
47.27 USD
최악의 거래:
-17.10 USD
총 수익:
505.98 USD (52 124 pips)
총 손실:
-175.40 USD (24 153 pips)
연속 최대 이익:
19 (28.95 USD)
연속 최대 이익:
65.16 USD (13)
샤프 비율:
0.27
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.78%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
10.13
롱(주식매수):
144 (51.06%)
숏(주식차입매도):
138 (48.94%)
수익 요인:
2.88
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
2.10 USD
평균 손실:
-4.28 USD
연속 최대 손실:
2 (-32.64 USD)
연속 최대 손실:
-32.64 USD (2)
월별 성장률:
1.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
32.64 USD (0.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.32% (32.64 USD)
자본금별:
2.94% (295.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|108
|EURJPY-VIP
|75
|GBPNZD-VIP
|56
|AUDCAD-VIP
|19
|EURUSD-VIP
|9
|USDSGD-VIP
|7
|AUDUSD-VIP
|5
|EURCHF-VIP
|2
|CADCHF-VIP
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD-VIP
|74
|EURJPY-VIP
|46
|GBPNZD-VIP
|101
|AUDCAD-VIP
|35
|EURUSD-VIP
|29
|USDSGD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|20
|EURCHF-VIP
|8
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD-VIP
|5.3K
|EURJPY-VIP
|4K
|GBPNZD-VIP
|7.6K
|AUDCAD-VIP
|3K
|EURUSD-VIP
|3.1K
|USDSGD-VIP
|1.7K
|AUDUSD-VIP
|2K
|EURCHF-VIP
|866
|CADCHF-VIP
|501
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.27 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.95 USD
연속 최대 손실: -32.64 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
