Yui Ming Wan

SANDY RLKS_8YR_1M VT340

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
7.85 USD
Worst Trade:
-1.92 USD
Profitto lordo:
22.04 USD (2 726 pips)
Perdita lorda:
-1.92 USD (296 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (15.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.84 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.68
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.22%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
10.48
Long Trade:
5 (35.71%)
Short Trade:
9 (64.29%)
Fattore di profitto:
11.48
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
1.70 USD
Perdita media:
-1.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.92 USD (1)
Crescita mensile:
0.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.92 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.44% (44.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 4
GBPAUD-VIP 4
GBPNZD-VIP 4
EURUSD-VIP 1
AUDCAD-VIP 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 2
GBPAUD-VIP 7
GBPNZD-VIP 6
EURUSD-VIP 3
AUDCAD-VIP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP 248
GBPAUD-VIP 547
GBPNZD-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 340
AUDCAD-VIP 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.85 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.84 USD
Massima perdita consecutiva: -1.92 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.25 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 20:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 10:11
Share of trading days is too low
2025.11.25 10:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 09:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 09:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 09:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SANDY RLKS_8YR_1M VT340
30USD al mese
0%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
14
92%
100%
11.47
1.44
USD
0%
1:500
Copia

