- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
219
Negociações com lucro:
186 (84.93%)
Negociações com perda:
33 (15.07%)
Melhor negociação:
47.27 USD
Pior negociação:
-17.10 USD
Lucro bruto:
419.73 USD (42 261 pips)
Perda bruta:
-146.95 USD (20 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (28.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
65.16 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
8.36
Negociações longas:
110 (50.23%)
Negociações curtas:
109 (49.77%)
Fator de lucro:
2.86
Valor esperado:
1.25 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-4.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-32.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-32.64 USD (2)
Crescimento mensal:
2.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
32.64 USD (0.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.32% (32.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.78% (182.85 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|68
|EURJPY-VIP
|67
|GBPNZD-VIP
|46
|AUDCAD-VIP
|16
|EURUSD-VIP
|9
|USDSGD-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|2
|CADCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD-VIP
|47
|EURJPY-VIP
|42
|GBPNZD-VIP
|86
|AUDCAD-VIP
|30
|EURUSD-VIP
|29
|USDSGD-VIP
|9
|AUDUSD-VIP
|16
|EURCHF-VIP
|8
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|3.1K
|GBPNZD-VIP
|5.5K
|AUDCAD-VIP
|2.5K
|EURUSD-VIP
|3.1K
|USDSGD-VIP
|1.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|866
|CADCHF-VIP
|501
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.27 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.95 USD
Máxima perda consecutiva: -32.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
