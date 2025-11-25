- Прирост
Всего трейдов:
214
Прибыльных трейдов:
182 (85.04%)
Убыточных трейдов:
32 (14.95%)
Лучший трейд:
47.27 USD
Худший трейд:
-17.10 USD
Общая прибыль:
411.09 USD (41 341 pips)
Общий убыток:
-143.05 USD (19 555 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (28.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
65.16 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.64%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
55
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
8.21
Длинных трейдов:
108 (50.47%)
Коротких трейдов:
106 (49.53%)
Профит фактор:
2.87
Мат. ожидание:
1.25 USD
Средняя прибыль:
2.26 USD
Средний убыток:
-4.47 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-32.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-32.64 USD (2)
Прирост в месяц:
2.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
32.64 USD (0.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.32% (32.64 USD)
По эквити:
1.78% (182.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|68
|EURJPY-VIP
|63
|GBPNZD-VIP
|45
|AUDCAD-VIP
|16
|EURUSD-VIP
|9
|USDSGD-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|2
|CADCHF-VIP
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPAUD-VIP
|47
|EURJPY-VIP
|38
|GBPNZD-VIP
|84
|AUDCAD-VIP
|30
|EURUSD-VIP
|29
|USDSGD-VIP
|9
|AUDUSD-VIP
|16
|EURCHF-VIP
|8
|CADCHF-VIP
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPAUD-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|3K
|GBPNZD-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|2.5K
|EURUSD-VIP
|3.1K
|USDSGD-VIP
|1.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|866
|CADCHF-VIP
|501
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.27 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.95 USD
Макс. убыток в серии: -32.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
