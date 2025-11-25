- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
217
盈利交易:
184 (84.79%)
亏损交易:
33 (15.21%)
最好交易:
47.27 USD
最差交易:
-17.10 USD
毛利:
417.69 USD (41 921 pips)
毛利亏损:
-146.95 USD (20 127 pips)
最大连续赢利:
19 (28.95 USD)
最大连续盈利:
65.16 USD (13)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.64%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
41
平均持有时间:
2 天
采收率:
8.29
长期交易:
109 (50.23%)
短期交易:
108 (49.77%)
利润因子:
2.84
预期回报:
1.25 USD
平均利润:
2.27 USD
平均损失:
-4.45 USD
最大连续失误:
2 (-32.64 USD)
最大连续亏损:
-32.64 USD (2)
每月增长:
2.49%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
32.64 USD (0.32%)
相对跌幅:
结余:
0.32% (32.64 USD)
净值:
1.78% (182.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD-VIP
|68
|EURJPY-VIP
|66
|GBPNZD-VIP
|45
|AUDCAD-VIP
|16
|EURUSD-VIP
|9
|USDSGD-VIP
|6
|AUDUSD-VIP
|4
|EURCHF-VIP
|2
|CADCHF-VIP
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD-VIP
|47
|EURJPY-VIP
|41
|GBPNZD-VIP
|84
|AUDCAD-VIP
|30
|EURUSD-VIP
|29
|USDSGD-VIP
|9
|AUDUSD-VIP
|16
|EURCHF-VIP
|8
|CADCHF-VIP
|6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD-VIP
|3.7K
|EURJPY-VIP
|3K
|GBPNZD-VIP
|5.2K
|AUDCAD-VIP
|2.5K
|EURUSD-VIP
|3.1K
|USDSGD-VIP
|1.5K
|AUDUSD-VIP
|1.6K
|EURCHF-VIP
|866
|CADCHF-VIP
|501
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
100%
217
84%
100%
2.84
1.25
USD
USD
2%
1:500