- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
12 (85.71%)
損失トレード:
2 (14.29%)
ベストトレード:
13.05 USD
最悪のトレード:
-45.30 USD
総利益:
122.68 USD (5 369 pips)
総損失:
-55.68 USD (1 843 pips)
最大連続の勝ち:
7 (77.67 USD)
最大連続利益:
77.67 USD (7)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
2.04%
最大入金額:
10.88%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
1.47
長いトレード:
9 (64.29%)
短いトレード:
5 (35.71%)
プロフィットファクター:
2.20
期待されたペイオフ:
4.79 USD
平均利益:
10.22 USD
平均損失:
-27.84 USD
最大連続の負け:
1 (-45.30 USD)
最大連続損失:
-45.30 USD (1)
月間成長:
32.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.54 USD (15.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.88% (45.30 USD)
エクイティによる:
15.01% (42.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.05 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +77.67 USD
最大連続損失: -45.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
