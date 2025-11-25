- Crescimento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
12 (85.71%)
Negociações com perda:
2 (14.29%)
Melhor negociação:
13.05 USD
Pior negociação:
-45.30 USD
Lucro bruto:
122.68 USD (5 369 pips)
Perda bruta:
-55.68 USD (1 843 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (77.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
2.04%
Depósito máximo carregado:
10.88%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
42 minutos
Fator de recuperação:
1.47
Negociações longas:
9 (64.29%)
Negociações curtas:
5 (35.71%)
Fator de lucro:
2.20
Valor esperado:
4.79 USD
Lucro médio:
10.22 USD
Perda média:
-27.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-45.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.30 USD (1)
Crescimento mensal:
32.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.54 USD (15.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.88% (45.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.01% (42.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +13.05 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +77.67 USD
Máxima perda consecutiva: -45.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live04" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
19 mais ...
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
99 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
4
100%
14
85%
2%
2.20
4.79
USD
USD
16%
1:500