- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
12 (85.71%)
Убыточных трейдов:
2 (14.29%)
Лучший трейд:
13.05 USD
Худший трейд:
-45.30 USD
Общая прибыль:
122.68 USD (5 369 pips)
Общий убыток:
-55.68 USD (1 843 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (77.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.67 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
2.04%
Макс. загрузка депозита:
10.88%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
1.47
Длинных трейдов:
9 (64.29%)
Коротких трейдов:
5 (35.71%)
Профит фактор:
2.20
Мат. ожидание:
4.79 USD
Средняя прибыль:
10.22 USD
Средний убыток:
-27.84 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-45.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.30 USD (1)
Прирост в месяц:
32.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.54 USD (15.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.88% (45.30 USD)
По эквити:
15.01% (42.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.05 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +77.67 USD
Макс. убыток в серии: -45.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
еще 19...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
4
100%
14
85%
2%
2.20
4.79
USD
USD
16%
1:500