- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
14
盈利交易:
12 (85.71%)
亏损交易:
2 (14.29%)
最好交易:
13.05 USD
最差交易:
-45.30 USD
毛利:
122.68 USD (5 369 pips)
毛利亏损:
-55.68 USD (1 843 pips)
最大连续赢利:
7 (77.67 USD)
最大连续盈利:
77.67 USD (7)
夏普比率:
0.40
交易活动:
2.04%
最大入金加载:
10.88%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
1.47
长期交易:
9 (64.29%)
短期交易:
5 (35.71%)
利润因子:
2.20
预期回报:
4.79 USD
平均利润:
10.22 USD
平均损失:
-27.84 USD
最大连续失误:
1 (-45.30 USD)
最大连续亏损:
-45.30 USD (1)
每月增长:
32.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.54 USD (15.97%)
相对跌幅:
结余:
15.88% (45.30 USD)
净值:
15.01% (42.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.05 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +77.67 USD
最大连续亏损: -45.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
