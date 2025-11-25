- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
12 (85.71%)
Verlusttrades:
2 (14.29%)
Bester Trade:
13.05 USD
Schlechtester Trade:
-45.30 USD
Bruttoprofit:
122.68 USD (5 369 pips)
Bruttoverlust:
-55.68 USD (1 843 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (77.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
2.04%
Max deposit load:
10.88%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
9 (64.29%)
Short-Positionen:
5 (35.71%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
4.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-45.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
32.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.54 USD (15.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.88% (45.30 USD)
Kapital:
15.01% (42.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +13.05 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
