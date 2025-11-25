SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Trading
Siu Cheung Colin Tsui

Gold Trading

Siu Cheung Colin Tsui
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
14
Gewinntrades:
12 (85.71%)
Verlusttrades:
2 (14.29%)
Bester Trade:
13.05 USD
Schlechtester Trade:
-45.30 USD
Bruttoprofit:
122.68 USD (5 369 pips)
Bruttoverlust:
-55.68 USD (1 843 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (77.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
2.04%
Max deposit load:
10.88%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
42 Minuten
Erholungsfaktor:
1.47
Long-Positionen:
9 (64.29%)
Short-Positionen:
5 (35.71%)
Profit-Faktor:
2.20
Mathematische Gewinnerwartung:
4.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.22 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-45.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
32.28%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.54 USD (15.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.88% (45.30 USD)
Kapital:
15.01% (42.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 67
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +13.05 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.64 × 22
Tickmill-Live
0.77 × 320
ICMarkets-Live12
1.17 × 719
Tickmill-Live02
1.19 × 495
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.53 × 17
ICMarketsSC-Live15
1.81 × 217
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3415
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
ICMarkets-Live14
2.50 × 4
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.93 × 73
Tickmill-Live04
2.95 × 954
TitanFX-03
3.00 × 4
ICMarkets-Live15
3.00 × 2
Tickmill-Live10
3.85 × 433
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 1
noch 19 ...
Simple XAUUSD trading.

recommended minimum deposit $100 USD.

expected return 10-30% per month.

Max drawdown: 30%.

Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)

Do not use averaging/martingale/grid.


Keine Bewertungen
2025.12.29 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 14:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 06:24
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.11.28 00:34
Share of trading days is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 07:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 07:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.25 07:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.25 07:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
