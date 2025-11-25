- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
14
Transacciones Rentables:
12 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
2 (14.29%)
Mejor transacción:
13.05 USD
Peor transacción:
-45.30 USD
Beneficio Bruto:
122.68 USD (5 369 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.68 USD (1 843 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (77.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
2.04%
Carga máxima del depósito:
10.88%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
42 minutos
Factor de Recuperación:
1.47
Transacciones Largas:
9 (64.29%)
Transacciones Cortas:
5 (35.71%)
Factor de Beneficio:
2.20
Beneficio Esperado:
4.79 USD
Beneficio medio:
10.22 USD
Pérdidas medias:
-27.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-45.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
32.28%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.54 USD (15.97%)
Reducción relativa:
De balance:
15.88% (45.30 USD)
De fondos:
15.01% (42.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +13.05 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +77.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live04" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.64 × 22
|
Tickmill-Live
|0.77 × 320
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 719
|
Tickmill-Live02
|1.19 × 495
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.53 × 17
|
ICMarketsSC-Live15
|1.81 × 217
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3415
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
ICMarkets-Live14
|2.50 × 4
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.93 × 73
|
Tickmill-Live04
|2.95 × 954
|
TitanFX-03
|3.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|3.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|3.85 × 433
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 1
otros 19...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Simple XAUUSD trading.
recommended minimum deposit $100 USD.
expected return 10-30% per month.
Max drawdown: 30%.
Only 1 trade at a time and with strict SL. (FIFO)
Do not use averaging/martingale/grid.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
99 USD al mes
32%
0
0
USD
USD
275
USD
USD
4
100%
14
85%
2%
2.20
4.79
USD
USD
16%
1:500