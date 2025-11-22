- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
256
利益トレード:
166 (64.84%)
損失トレード:
90 (35.16%)
ベストトレード:
110.40 USD
最悪のトレード:
-42.13 USD
総利益:
1 248.90 USD (11 093 pips)
総損失:
-649.57 USD (9 472 pips)
最大連続の勝ち:
8 (20.30 USD)
最大連続利益:
173.15 USD (3)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
83.79%
最大入金額:
56.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.18
長いトレード:
114 (44.53%)
短いトレード:
142 (55.47%)
プロフィットファクター:
1.92
期待されたペイオフ:
2.34 USD
平均利益:
7.52 USD
平均損失:
-7.22 USD
最大連続の負け:
7 (-143.43 USD)
最大連続損失:
-143.43 USD (7)
月間成長:
36.14%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.60 USD
最大の:
143.43 USD (8.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.43% (143.43 USD)
エクイティによる:
46.00% (708.93 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|256
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|599
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +110.40 USD
最悪のトレード: -42 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +20.30 USD
最大連続損失: -143.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live04"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
