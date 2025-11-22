- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
242
Прибыльных трейдов:
155 (64.04%)
Убыточных трейдов:
87 (35.95%)
Лучший трейд:
110.40 USD
Худший трейд:
-42.13 USD
Общая прибыль:
1 228.06 USD (10 528 pips)
Общий убыток:
-642.45 USD (9 329 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (20.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
173.15 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
82.53%
Макс. загрузка депозита:
56.84%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
4.08
Длинных трейдов:
104 (42.98%)
Коротких трейдов:
138 (57.02%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-7.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-143.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-143.43 USD (7)
Прирост в месяц:
51.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.60 USD
Максимальная:
143.43 USD (8.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.43% (143.43 USD)
По эквити:
46.00% (708.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|242
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|586
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +110.40 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +20.30 USD
Макс. убыток в серии: -143.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live04" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
еще 51...
Нет отзывов
