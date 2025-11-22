- 자본
- 축소
트레이드:
355
이익 거래:
231 (65.07%)
손실 거래:
124 (34.93%)
최고의 거래:
110.40 USD
최악의 거래:
-42.13 USD
총 수익:
1 610.23 USD (15 336 pips)
총 손실:
-836.28 USD (12 807 pips)
연속 최대 이익:
8 (20.30 USD)
연속 최대 이익:
173.15 USD (3)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
80.11%
최대 입금량:
56.84%
최근 거래:
15 분 전
주별 거래 수:
67
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.40
롱(주식매수):
172 (48.45%)
숏(주식차입매도):
183 (51.55%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
2.18 USD
평균 이익:
6.97 USD
평균 손실:
-6.74 USD
연속 최대 손실:
7 (-143.43 USD)
연속 최대 손실:
-143.43 USD (7)
월별 성장률:
39.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.60 USD
최대한의:
143.43 USD (8.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.43% (143.43 USD)
자본금별:
46.00% (708.93 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|355
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +110.40 USD
최악의 거래: -42 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +20.30 USD
연속 최대 손실: -143.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live04"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
Swing trades only, and very low drawdown.
Check the results
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
77%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
7
100%
355
65%
80%
1.92
2.18
USD
USD
46%
1:500