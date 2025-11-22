- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
11 (78.57%)
Loss Trade:
3 (21.43%)
Best Trade:
27.20 USD
Worst Trade:
-10.80 USD
Profitto lordo:
61.60 USD (678 pips)
Perdita lorda:
-22.95 USD (349 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
32.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.11%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
9 (64.29%)
Short Trade:
5 (35.71%)
Fattore di profitto:
2.68
Profitto previsto:
2.76 USD
Profitto medio:
5.60 USD
Perdita media:
-7.65 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.80 USD (1)
Crescita mensile:
3.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.60 USD
Massimale:
10.80 USD (1.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.23% (2.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|329
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.20 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.35 USD
Massima perdita consecutiva: -10.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
