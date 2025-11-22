- 成长
交易:
245
盈利交易:
157 (64.08%)
亏损交易:
88 (35.92%)
最好交易:
110.40 USD
最差交易:
-42.13 USD
毛利:
1 228.57 USD (10 606 pips)
毛利亏损:
-647.66 USD (9 405 pips)
最大连续赢利:
8 (20.30 USD)
最大连续盈利:
173.15 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
83.79%
最大入金加载:
56.84%
最近交易:
15 几分钟前
每周交易:
44
平均持有时间:
6 小时
采收率:
4.05
长期交易:
107 (43.67%)
短期交易:
138 (56.33%)
利润因子:
1.90
预期回报:
2.37 USD
平均利润:
7.83 USD
平均损失:
-7.36 USD
最大连续失误:
7 (-143.43 USD)
最大连续亏损:
-143.43 USD (7)
每月增长:
40.27%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.60 USD
最大值:
143.43 USD (8.43%)
相对跌幅:
结余:
8.43% (143.43 USD)
净值:
46.00% (708.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|581
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +110.40 USD
最差交易: -42 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +20.30 USD
最大连续亏损: -143.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live
|0.11 × 286
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
Tickmill-Live02
|0.14 × 446
|
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live18
|0.50 × 60
|
ICMarkets-Live07
|0.57 × 201
|
ICMarketsSC-Live09
|0.63 × 57
|
Tickmill-Live05
|0.64 × 166
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
|
Tickmill-Live08
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 28
|
LQD1-Live01
|0.90 × 98
Swing trades only, and very low drawdown.
Check the results
没有评论
