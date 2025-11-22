SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EURUSD Low drawndown
Kamlesh Premchand Gupta

EURUSD Low drawndown

Kamlesh Premchand Gupta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 63%
Tickmill-Live04
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
274
Gewinntrades:
180 (65.69%)
Verlusttrades:
94 (34.31%)
Bester Trade:
110.40 USD
Schlechtester Trade:
-42.13 USD
Bruttoprofit:
1 286.77 USD (11 878 pips)
Bruttoverlust:
-655.83 USD (9 624 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (20.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
173.15 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
83.79%
Max deposit load:
56.84%
Letzter Trade:
22 Minuten
Trades pro Woche:
61
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.40
Long-Positionen:
125 (45.62%)
Short-Positionen:
149 (54.38%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
2.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-143.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-143.43 USD (7)
Wachstum pro Monat :
36.27%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.60 USD
Maximaler:
143.43 USD (8.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.43% (143.43 USD)
Kapital:
46.00% (708.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 274
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 631
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +110.40 USD
Schlechtester Trade: -42 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -143.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live04" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 3
Tickmill-Live
0.11 × 286
ICMarketsSC-Live06
0.13 × 8
Tickmill-Live02
0.14 × 446
EquitiGroup-Live
0.33 × 3
ICMarkets-Live18
0.50 × 60
ICMarkets-Live07
0.57 × 201
ICMarketsSC-Live09
0.63 × 57
Tickmill-Live05
0.64 × 166
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.75 × 4
ICMarkets-Live03
0.80 × 5
ICMarkets-Live04
0.80 × 15
Tickmill-Live08
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 28
LQD1-Live01
0.90 × 98
noch 51 ...
Swing trades only, and very low drawdown.

Check the results

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 17:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 01:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.21 10:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 14:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.22 06:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 06:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.