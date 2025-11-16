- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
334
利益トレード:
131 (39.22%)
損失トレード:
203 (60.78%)
ベストトレード:
152.83 USD
最悪のトレード:
-154.54 USD
総利益:
14 361.32 USD (511 675 pips)
総損失:
-13 972.99 USD (468 865 pips)
最大連続の勝ち:
7 (895.83 USD)
最大連続利益:
895.83 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
37.29%
最大入金額:
3.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
210 (62.87%)
短いトレード:
124 (37.13%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.16 USD
平均利益:
109.63 USD
平均損失:
-68.83 USD
最大連続の負け:
19 (-1 624.15 USD)
最大連続損失:
-1 624.15 USD (19)
月間成長:
-7.57%
年間予想:
-91.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 823.77 USD
最大の:
3 283.18 USD (34.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.39% (3 283.18 USD)
エクイティによる:
2.51% (139.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|388
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|43K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +152.83 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +895.83 USD
最大連続損失: -1 624.15 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
40%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
29
0%
334
39%
37%
1.02
1.16
USD
USD
31%
1:50