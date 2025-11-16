シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Life Changer
Gunawan

Life Changer

Gunawan
レビュー0件
信頼性
29週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
334
利益トレード:
131 (39.22%)
損失トレード:
203 (60.78%)
ベストトレード:
152.83 USD
最悪のトレード:
-154.54 USD
総利益:
14 361.32 USD (511 675 pips)
総損失:
-13 972.99 USD (468 865 pips)
最大連続の勝ち:
7 (895.83 USD)
最大連続利益:
895.83 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
37.29%
最大入金額:
3.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.12
長いトレード:
210 (62.87%)
短いトレード:
124 (37.13%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.16 USD
平均利益:
109.63 USD
平均損失:
-68.83 USD
最大連続の負け:
19 (-1 624.15 USD)
最大連続損失:
-1 624.15 USD (19)
月間成長:
-7.57%
年間予想:
-91.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 823.77 USD
最大の:
3 283.18 USD (34.71%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.39% (3 283.18 USD)
エクイティによる:
2.51% (139.86 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 388
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 43K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +152.83 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +895.83 USD
最大連続損失: -1 624.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 より多く...
レビューなし
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
