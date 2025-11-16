- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
131 (39.22%)
Negociações com perda:
203 (60.78%)
Melhor negociação:
152.83 USD
Pior negociação:
-154.54 USD
Lucro bruto:
14 361.32 USD (511 675 pips)
Perda bruta:
-13 972.99 USD (468 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (895.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
895.83 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
37.29%
Depósito máximo carregado:
3.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
210 (62.87%)
Negociações curtas:
124 (37.13%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
109.63 USD
Perda média:
-68.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 624.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 624.15 USD (19)
Crescimento mensal:
-7.57%
Previsão anual:
-91.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 823.77 USD
Máximo:
3 283.18 USD (34.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (3 283.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (139.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|334
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|388
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|43K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +152.83 USD
Pior negociação: -155 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +895.83 USD
Máxima perda consecutiva: -1 624.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
40%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
29
0%
334
39%
37%
1.02
1.16
USD
USD
31%
1:50