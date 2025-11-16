SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Life Changer
Gunawan

Life Changer

Gunawan
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
334
Negociações com lucro:
131 (39.22%)
Negociações com perda:
203 (60.78%)
Melhor negociação:
152.83 USD
Pior negociação:
-154.54 USD
Lucro bruto:
14 361.32 USD (511 675 pips)
Perda bruta:
-13 972.99 USD (468 865 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (895.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
895.83 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
37.29%
Depósito máximo carregado:
3.92%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.12
Negociações longas:
210 (62.87%)
Negociações curtas:
124 (37.13%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.16 USD
Lucro médio:
109.63 USD
Perda média:
-68.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 624.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 624.15 USD (19)
Crescimento mensal:
-7.57%
Previsão anual:
-91.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 823.77 USD
Máximo:
3 283.18 USD (34.71%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.39% (3 283.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.51% (139.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 334
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 388
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 43K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
196 mais ...
Sem comentários
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
