- 자본
- 축소
트레이드:
343
이익 거래:
136 (39.65%)
손실 거래:
207 (60.35%)
최고의 거래:
152.83 USD
최악의 거래:
-154.54 USD
총 수익:
15 007.88 USD (533 399 pips)
총 손실:
-14 262.73 USD (478 417 pips)
연속 최대 이익:
7 (895.83 USD)
연속 최대 이익:
895.83 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
38.12%
최대 입금량:
3.92%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.23
롱(주식매수):
217 (63.27%)
숏(주식차입매도):
126 (36.73%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.17 USD
평균 이익:
110.35 USD
평균 손실:
-68.90 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 624.15 USD)
연속 최대 손실:
-1 624.15 USD (19)
월별 성장률:
8.62%
연간 예측:
104.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 823.77 USD
최대한의:
3 283.18 USD (34.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.39% (3 283.18 USD)
자본금별:
2.51% (139.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|343
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|745
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|55K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +152.83 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +895.83 USD
연속 최대 손실: -1 624.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
