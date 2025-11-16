СигналыРазделы
Life Changer
Gunawan

Life Changer

Gunawan
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
131 (39.45%)
Убыточных трейдов:
201 (60.54%)
Лучший трейд:
152.83 USD
Худший трейд:
-154.54 USD
Общая прибыль:
14 361.32 USD (511 675 pips)
Общий убыток:
-13 851.79 USD (464 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (895.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
895.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
38.21%
Макс. загрузка депозита:
3.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
208 (62.65%)
Коротких трейдов:
124 (37.35%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
109.63 USD
Средний убыток:
-68.91 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 624.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 624.15 USD (19)
Прирост в месяц:
-7.21%
Годовой прогноз:
-87.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 823.77 USD
Максимальная:
3 283.18 USD (34.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (3 283.18 USD)
По эквити:
2.51% (139.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 332
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 510
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 47K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +152.83 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +895.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 624.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real16
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Нет отзывов
2025.11.17 08:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
