- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
131 (39.45%)
Убыточных трейдов:
201 (60.54%)
Лучший трейд:
152.83 USD
Худший трейд:
-154.54 USD
Общая прибыль:
14 361.32 USD (511 675 pips)
Общий убыток:
-13 851.79 USD (464 865 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (895.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
895.83 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
38.21%
Макс. загрузка депозита:
3.92%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.16
Длинных трейдов:
208 (62.65%)
Коротких трейдов:
124 (37.35%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
109.63 USD
Средний убыток:
-68.91 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 624.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 624.15 USD (19)
Прирост в месяц:
-7.21%
Годовой прогноз:
-87.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 823.77 USD
Максимальная:
3 283.18 USD (34.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.39% (3 283.18 USD)
По эквити:
2.51% (139.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|332
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|510
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|47K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +152.83 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +895.83 USD
Макс. убыток в серии: -1 624.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
28
0%
332
39%
38%
1.03
1.53
USD
USD
31%
1:50